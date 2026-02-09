Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
 (обновлено  )
Политика

Премьера Венгрии Орбана назвали «врагом Европы»

ЕДП: премьер Венгрии Орбан — это враг Европы и своего народа
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «врагом» Европы, так как «подрывает» единство и мир в ЕС. Об этом говорится на странице Европейской демократической партии в X.

В партии прокомментировали недавние слова Орбана о том, что Украина стала «врагом» Венгрии, так как Киев стремится лишить Будапешт доступа к дешевым энергоносителям из России.

«Если здесь и есть враг, то давайте внесем ясность: это не Украина. Это сам Орбан. Он — враг Европы, потому что подрывает единство и мир. И, прежде всего, Орбан — враг венгерского народа, который он изолирует и предает», — сказано в посте.

В феврале депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что предстоящие выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля 2026 года, являются крупнейшим вызовом для Евросоюза, и поэтому Брюссель сделает все, чтобы «избавиться» от Виктора Орбана.

При этом президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Орбана на парламентских выборах.

Ранее Орбан заявил о приближении Европы к войне.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!