Премьера Венгрии Орбана назвали «врагом Европы»

ЕДП: премьер Венгрии Орбан — это враг Европы и своего народа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «врагом» Европы, так как «подрывает» единство и мир в ЕС. Об этом говорится на странице Европейской демократической партии в X.

В партии прокомментировали недавние слова Орбана о том, что Украина стала «врагом» Венгрии, так как Киев стремится лишить Будапешт доступа к дешевым энергоносителям из России.

«Если здесь и есть враг, то давайте внесем ясность: это не Украина. Это сам Орбан. Он — враг Европы, потому что подрывает единство и мир. И, прежде всего, Орбан — враг венгерского народа, который он изолирует и предает», — сказано в посте.

В феврале депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что предстоящие выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля 2026 года, являются крупнейшим вызовом для Евросоюза, и поэтому Брюссель сделает все, чтобы «избавиться» от Виктора Орбана.

При этом президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Орбана на парламентских выборах.

Ранее Орбан заявил о приближении Европы к войне.