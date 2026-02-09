В Европе обвинили Трампа в авторитаризме и симпатиях к Путину

Размер шрифта
Президента США Дональда Трампа можно уличить «жажде разрушения», авторитаризме и симпатиях к президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в докладе, подготовленном к Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 13 по 15 февраля 2026 года, пишет газета The Guardian.

В докладе написано, что Европа пришла к «болезненному осознанию» того, что ей нужно стремиться к большей военной независимости от «авторитарной администрации США», которая больше не разделяет приверженности либерально-демократическим ценностям.

«Большая часть Европы с растущей обеспокоенностью или даже ужасом наблюдает за сползанием Соединенных Штатов к «конкурентному авторитаризму» и задается вопросом, насколько устойчива американская демократия на самом деле», — цитирует газета доклад.

Также в документе сказано, что США «отошли от либеральных принципов» и создают «постамериканский порядок», а действия Штатов равносильны «самоубийству сверхдержавы». Европейским лидерам советуют адаптироваться к методам администрации Трампа и быть смелее в принятии решений.

Кроме того, авторы доклада критикуют президента США за «симпатию к Владимиру Путину».

«В новой стратегии национальной безопасности США даже нет раздела, посвященного России. Если администрация Байдена рассматривала поддержку Украины как стратегический интерес и моральный долг, Трамп и его команда часто демонстрируют тревожную симпатию к президенту России Владимиру Путину», — сказано в докладе.

В январе СМИ писали, что глава нацразведки США Тулси Габбард является единственным высокопоставленным представителем американской администрации, подтвердившим свое участие на Мюнхенской конференции. При этом The Guardian отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио и делегация Конгресса США будут присутствовать на мероприятии.

В 2025 году Мюнхенская конференция проходила с 14 по 16 февраля. На ней делегацию США возглавлял Джей Ди Вэнс, который в своей речи обвинил Европу в отступлении от «фундаментальных ценностей, которые разделяет США», а также подчеркнул, что Америка не поможет Европе, если политики ЕС боятся собственных избирателей. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал речь Вэна «кошмарным сном для Европы».

Ранее Трамп вновь назвал Гренландию американской территорией.
 
