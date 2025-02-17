На Западе назвали Мюнхенскую конференцию кошмарным сном для Европы

Мюнхенская конференция по безопасности отчасти стала кошмарным сном для Европы. Об этом заявил глава форума Кристоф Хойсген в эфире телеканала ZDF.

По его словам, конференция также стала «очень разъясняющей». При этом, как отметил Хойсген, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса показало, «что Америка при президенте Дональде Трампе живет на другой планете».

«Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в своих публичных выступлениях, потому что боятся своего президента», — сказал глава форума.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в Евросоюзе кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с США». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры.

Несколькими часами ранее кандидат в канцлеры Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что администрация Трампа подрывает западные ценности. По мнению политика, нельзя недооценивать то, что произошло на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее депутат бундесвера раскритиковала ФРГ за «вассальную верность» США.