В Евросоюзе заявили, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией

Европа уже находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявила генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель в интервью газете Pais.

«Мы уже находимся в состоянии войны с Россией… Если говорить о войне с мобилизацией граждан европейских стран и их участием в боях на фронтах, я предпочитаю думать, что этого не произойдет», — сказала она.

Она отметила, что Евросоюзу нужно добиваться «справедливого и устойчивого мира», для чего потребуется поддержка Соединенных Штатов. По словам Карбонель, странам ЕС следует осознать изменение приоритетов: укрепление обороноспособности потребует перераспределения ресурсов и может повлечь отказ от части привычного для европейцев уровня комфорта.

Генсек дипслужбы добавила, что после начала конфликта на Украине Евросоюз перестал быть исключительно экономическим и миротворческим проектом и вынужден активнее использовать инструменты оборонной политики.

В декабре 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС увеличить расходы на оборону на случай войны с Россией. При этом российские власти говорили о готовности письменно зафиксировать обязательство не нападать на ЕС и НАТО, а президент России Владимир Путин называл высказывания о «мнимой российской угрозе» странам ЕС «бредом и ложью».

В феврале замглавы российского МИДа Сергей Рябков отметил, что Франция и Великобритания стоят во главе партии войны, которая задает тон в Европе. Также в январе глава российского МИДа заявил, что Евросоюз заинтересован в подготовке к войне против России.

