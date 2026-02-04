Размер шрифта
Экс-нардеп рассказал, как можно достичь прорыва на переговорах между Киевом и Москвой

Экс-нардеп Олейник: без встречи Зеленского и Путина не будет прорыва в переговорах
UAE Government/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский, по всей видимости, хочет личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, и без этого никаких договоренностей на встрече в Абу-Даби не будет. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зеленский дал сигнал, когда заявил, что только его личное участие в переговорном процессе с Путиным может как-то сдвинуть территориальный вопрос с мертвой точки. Тут российская позиция понятна — неоднократно приглашали в Москву на переговоры. Зеленский не согласен и приглашает ответно в Киев. Это выглядит странно, потому что даже в жизни именно сторона, которая ищет встречи, соглашается на условия места и времени встречи. Я думаю, что российский президент спокойно может принять приглашение приехать в Киев, но, когда он туда приедет, Зеленского там уже не будет», — считает Олейник.

По его мнению, подобная позиция Киева выглядит как однозначная попытка затянуть переговорный процесс, а потому не стоит ждать «какого-то прорыва в переговорах».

«Теоретически некий прорыв мог бы быть, если организовать встречу первых лиц государства. Когда-то мы уже приближались к такому, когда сорвались переговоры в Стамбуле в 2022 году. Стороны уже подготовили почву для встречи президентов, но вмешалась Великобритания, и к главной встрече мы так и не подошли», — напомнил экс-нардеп.

Олейник заключил, что Россия в конце концов решит все поставленные задачи СВО на поле боя, а вот у Киева уже не будет шанса согласиться на частичную капитуляцию.

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между делегациями России, Украины и Соединенных Штатов. По информации пресс-секретаря главы российского президента Дмитрия Пескова, российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

Ранее была названа главная цель Украины на переговорах в Абу-Даби.
 
