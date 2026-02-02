Размер шрифта
В Европе обвинили Зеленского в пренебрежении к замерзающим украинцам

Аналитик Кошкович: не стоит ничего ожидать от двусторонних переговоров в ОАЭ
Petros Karadjias/Reuters

Переносом переговоров в Абу-Даби президент Украины Владимир Зеленский проявил пренебрежение к гражданам, которые замерзают из-за критической ситуации в энергетическом секторе страны. Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Украина отказалась от назначенной встречи. Вот насколько Зеленскому важно, что украинцы замерзают насмерть. Кроме того, не стоит ничего ждать от этих «двусторонних переговоров» — ничего не произойдет, если американцы не будут вплотную стоять за спиной украинцев, словно огромный сапог, готовый дать им отпор», — отметил он.

Аналитик добавил, что сейчас европейцы платят Зеленскому миллиарды за то, чтобы продолжать «бессмысленную бойню», и он делает это.

1 февраля в Аби-Даби должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта, причем планировалось провести их только между Россией и Украиной, без участия США. Затем газета The New York Times написала, что переговоры отложены на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля, также ТАСС писал, что встреча назначена на середину недели. Зеленский отмечал, что 2 февраля украинская делегация отправится на переговоры в ОАЭ.

Ранее Кошкович раскритиковал слова Зеленского о препятствиях к миру.
 
