Армия

Эксперт назвал цель ударов ВС РФ по энергообъектам Украины

Военэксперт Шаландин: удары ВС РФ по энергетике Украины отвлекают ВСУ
Удары Вооруженных сил России по энергетическим объектам Украины отвлекают часть сил противника на оборону тыловых регионов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин.

«Это дает нам определенные преференции, чтобы завершить достаточно бескровно с нашей стороны окружение, пленение либо уничтожение тех частей и соединений, которые находятся, во-первых, на рубеже ДНР, в том числе, которые еще находятся на территории Краматорско-Славянской агломерации. Это облегчает нам задачи», — объяснил специалист.

Он добавил, что продолжающиеся удары по энергетике Украины могут окончательно деморализовать ВСУ.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения.

22 января украинское издание «Страна.ua» написало, что отключения электроэнергии на Украине могут продолжаться еще два-три года даже в случае прекращения обстрелов энергообъектов. Как отметил директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко, Киев выйдет на графики веерных отключений в ближайшие 5-7 дней.

Ранее в Европе спрогнозировали скорую победу России на Украине.
 
