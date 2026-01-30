Зеленский рассказал, заключено ли «энергетическое перемирие» на Украине

Зеленский: прямой договоренности о прекращении ударов по энергообъектам не было

Прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной пока не было. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, пишет «РБК-Украина».

При этом украинский лидер подчеркнул, что если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и ВСУ не станут «применять ответные шаги».

«Это возможность, а не договоренность <…> Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, – мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров – США. Мы всегда демонстрируем, что поддерживаем все рациональные американские инициативы, любые реальные инициативы», – заявил Зеленский.

30 января СМИ сообщили, что американская делегация на переговорах в Абу-Даби 23-24 января предложила Украине и России договориться о паузе в ударах по объектам энергетики в качестве шага к деэскалации.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране. Затем Трамп подчеркнул, что РФ «уже некоторое время» не ведет обстрелов. Также Зеленский заявил, что энергетическое перемирие начнется в ночь с 29 на 30 января.

