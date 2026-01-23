Политолог объяснил, почему ЕС не сможет ввести санкции против США

Европейский союз (ЕС) хорошо набил руку на России в вопросе применения санкций, однако вводить ограничения против США из-за Гренландии Брюссель вряд-ли решится, поскольку слишком зависит от Вашингтона. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

Эксперт отметил, что между Соединенными Штатами и Европой есть более приоритетные вопросы, нежели экономические: достаточно посмотреть, что у последней стоит на вооружении, и сразу станет видно, что ЕС не обеспечивает свою безопасность самостоятельно.

«Поэтому, когда мы с вами рассматриваем ситуацию с геополитической точки зрения, приходится констатировать, что в этом плане США как гегемон держат Евросоюз, откровенно говоря, на довольно коротком поводке. В вопросах и геополитики, и военной инфраструктуры, и торговли, и нефтегазового сектора», — сказал Гуреев.

После заявлений Трампа о желании захватить Гренландию главы нескольких стран ЕС отправили своих офицеров на остров в рамках совместной разведывательной миссии НАТО.

Президент США в ответ пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против стран-участников миссии, причем с 1 июня тарифы должны повыситься уже до 25%.

СМИ позднее написали, что Евросоюз планирует в ответ ввести против Вашингтона пошлины на сумму €93 млрд или же ограничить доступ компаниям из США к европейскому рынку. Издание Politico сообщило, что у ЕС есть и другие варианты ответа, в том числе так называемая «торговая базука» или «китайская карта».

Ранее в США заявили о бессилии Европы в конфликте с Трампом.