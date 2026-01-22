Размер шрифта
Встреча Трампа и Зеленского завершилась без подписания документов

FT: Трамп и Зеленский в ходе встречи не подписывали подготовленных документов
Alex Brandon/AP

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшаяся в Давосе «на полях» Всемирного экономического форума, не привела к подписанию ранее подготовленных документов. Об этом сообщает издание The Financial Times (FT).

«Документы, относительно которых американские официальные лица вели переговоры перед саммитом, остались неподписанными», — указывает издание.

По данным FT, переговоры лидеров продолжались около часа, однако сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, что стало разочарованием для Зеленского, стремившегося получить от американского лидера гарантии поддержки Украины.

22 января на церемонии основания «Совета мира» в Давосе Трамп заявил о значительном прогрессе в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский президент выразил надежду на разрешение ситуации «в обозримом будущем». Трамп напомнил о посредничестве США в разрешении восьми конфликтов и выразил уверенность в скором завершении еще одного.

Ранее Зеленский раскрыл подробности о своих переговорах с Трампом в Давосе.

