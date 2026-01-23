Размер шрифта
Трамп заявил о готовности Зеленского заключить «сделку»

Трамп: Зеленский сказал, что хотел бы заключить соглашение
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «хотел бы заключить соглашение». Трансляцию его общения с журналистами вел YouTube-канал Белого дома.

«Он [Зеленский] сказал, что хотел бы заключить соглашение. Мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже 6-7 месяцев», — сказал Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что сообщил Владимир Зеленский во время переговоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом президент США не стал вдаваться в подробности.

22 января издание The Financial Times сообщило, что встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в Давосе «на полях» Всемирного экономического форума, не привела к подписанию ранее подготовленных документов. По информации газеты, переговоры лидеров продолжались около часа, но сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, что стало разочарованием для Зеленского.

В этот же день на церемонии основания «Совета мира» в Давосе Трамп заявил о значительном прогрессе в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский президент выразил надежду на разрешение ситуации «в обозримом будущем». Он напомнил о посредничестве США в разрешении восьми конфликтов и выразил уверенность в скором завершении еще одного.

Ранее Келлог назвал предполагаемые сроки завершения конфликта на Украине.

