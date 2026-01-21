Трамп пообещал не забирать Гренландию силой, но выдвинул условие

Президент США Дональд Трамп пообещал, что не будет применять силу для установления контроля над Гренландией. Слова американского лидера приводит «Интерфакс».

«Мне не придется использовать силу. Я не хочу использовать силу. Я не буду использовать силу», — сказал глава Белого дома на Международном экономическом форуме в Давосе, говоря о присоединении острова к США.

Позже Трамп несколько изменил свою позицию в вопросе силового захвата Гренландии. Он выразил надежду, что люди «воспользуются здравым смыслом», поэтому применение силы «не понадобится».

До этого представитель министерства обороны Дании Тобиас Роед Йенсен заявил, что датские военнослужащие будут обязаны открыть ответный огонь в случае нападения американских войск на Гренландию. По его словам, право защищать свою территорию предоставляется военным в королевском указе от 1952 года. Йенсен добавил, что этот указ распространяется на всю страну, включая Гренландию, и позволяет военным защищать страну, не ожидая указаний от политического или военного руководства. При этом он отказался уточнять, как именно военные Дании могут ответить на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

Ранее сообщалось, что гренландцы массово скупают снаряжение для выживания на фоне притязаний США.