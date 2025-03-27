Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию к США

План главы Белого дома Дональда Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», пишет РИА Новости.

«Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии», — отметил он и подчеркнул, что эти планы имеют «исторические корни».

Не стоит полагать, что идея о присоединении острова к США является лишь экстравагантным заявлением, уточнил Путин. Вашингтон будет и дальше продвигать свои интересы в регионе, добавил российский лидер.

Накануне Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для международной безопасности. Как сообщали «Известия», глава Белого дома признался, что не знает, есть ли желание присоединения у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее глава минобороны Дании жестко ответил Трампу на его слова о Гренландии.