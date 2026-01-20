Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава ЕК назвала решение Трампа о пошлинах против ЕС ошибкой

Фон дер Ляйен считает ошибкой план Трампа по введению пошлин против стран ЕС
vonderleyen/X

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает ошибкой решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда стран ЕС из-за Гренландии. Ее слова передает РИА Новости.

«Безопасность в Арктике может быть достигнута только вместе. Именно поэтому предлагаемые дополнительные пошлины США являются ошибкой, особенно между давними союзниками», — сказала она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Председатель ЕК отметила, что ЕС и США договорились о торговой сделке в июле 2025 года, а «в политике, как и в бизнесе, — сделка есть сделка».

По ее словам, «погружение нас в опасную нисходящую спираль» только поможет противникам, которых ЕС и США стремятся не допустить «в наш стратегический ландшафт».

При этом она добавила, что в ЕС полностью солидарны с народами Дании и Гренландии, целостность их территорий не подлежит обсуждению.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые не поддерживают присоединение Гренландии к Штатам.

Ранее сообщалось, что Дания планирует проводить круглогодичные учения в Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664471_rnd_1",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+