Глава ЕК назвала решение Трампа о пошлинах против ЕС ошибкой

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает ошибкой решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда стран ЕС из-за Гренландии. Ее слова передает РИА Новости.

«Безопасность в Арктике может быть достигнута только вместе. Именно поэтому предлагаемые дополнительные пошлины США являются ошибкой, особенно между давними союзниками», — сказала она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Председатель ЕК отметила, что ЕС и США договорились о торговой сделке в июле 2025 года, а «в политике, как и в бизнесе, — сделка есть сделка».

По ее словам, «погружение нас в опасную нисходящую спираль» только поможет противникам, которых ЕС и США стремятся не допустить «в наш стратегический ландшафт».

При этом она добавила, что в ЕС полностью солидарны с народами Дании и Гренландии, целостность их территорий не подлежит обсуждению.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые не поддерживают присоединение Гренландии к Штатам.

Ранее сообщалось, что Дания планирует проводить круглогодичные учения в Гренландии.