В Госдуме объяснили, зачем Трамп создал «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп учредил «Совет мира» по Газе в попытке создать подконтрольную ему систему управления. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин.

Парламентарий отметил, что по задумке американского лидера, окончательное решение в Совете будет за ним.

«То есть весь мир низводится, по замыслу Трампа, до состояния совещательного органа под его выдающимся руководством. Получается, есть царь всего мира и есть совещательный орган. Весь мир должен, так сказать, припадать к его ногам», — сказал Делягин.

Что касается приглашения России в созданный главой Белого дома орган, Москва готова к диалогу, но только на равных условиях, подчеркнул он.

О формировании «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа Трамп объявил 16 января. В числе приглашенных оказались в том числе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Газета Financial Times назвала приглашение российского лидера знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с РФ, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине.

Ранее Песков заявил о большом количестве вопросов о «Совете мира» по Газе.