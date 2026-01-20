Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме объяснили, зачем Трамп создал «Совет мира»

Депутат ГД Делягин: Трамп мечтает о новой системе управления, вместо ООН
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп учредил «Совет мира» по Газе в попытке создать подконтрольную ему систему управления. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин.

Парламентарий отметил, что по задумке американского лидера, окончательное решение в Совете будет за ним.

«То есть весь мир низводится, по замыслу Трампа, до состояния совещательного органа под его выдающимся руководством. Получается, есть царь всего мира и есть совещательный орган. Весь мир должен, так сказать, припадать к его ногам», — сказал Делягин.

Что касается приглашения России в созданный главой Белого дома орган, Москва готова к диалогу, но только на равных условиях, подчеркнул он.

О формировании «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа Трамп объявил 16 января. В числе приглашенных оказались в том числе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Газета Financial Times назвала приглашение российского лидера знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с РФ, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине.

Ранее Песков заявил о большом количестве вопросов о «Совете мира» по Газе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664447_rnd_6",
    "video_id": "record::429a2585-7843-4db2-b409-4696f63723fc"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+