Политика

Рютте отметил успехи Трампа в урегулировании международных конфликтов

Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, полученное от генсека НАТО Марка Рютте, в котором последний высоко оценил усилия американского лидера по урегулированию конфликтов в Сирии, секторе Газа и на Украине.

По словам главы Североатлантического Альянса, главе Белого дома удалось достичь невероятных миротворческих результатов в Сирии.

«Я использую свое взаимодействие со СМИ в Давосе для того, чтобы осветить вашу работу здесь [в Сирии], Газе и на Украине», — написал он.

Рютте в сообщении также обозначил свое намерение найти решение вопроса по Гренландии.

5 января 2026 года Трамп заявил о том, что Штаты планируют захватить Гренландию, чтобы обеспечить свою нацбезопасность. Власти острова отвергли возможность присоединения к США, а некоторые европейские государства НАТО решили поучаствовать в совместной разведывательной миссии в Гренландии и отправить туда своих военных.

В ответ на это Трамп пригрозил ввести против участников разведывательной миссии с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины, а с 1 июня поднять их до 25%. СМИ сообщили о том, что ответом со стороны Евросоюза могут стать пошлины против США на сумму €93 млрд или ограничение доступа для компаний из США к рынку ЕС.

Ранее Трамп заявил об исключительной роли США для мира.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662383_rnd_6",
    "video_id": "record::28fe62d4-f5a1-4edb-b141-2c47a43eb3d3"
}
 
