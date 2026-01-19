Эксперт объяснил, зачем Трамп пригласил Путина в «Совет мира» по Газе

Приглашая президента России Владимира Путина и других глав государств в «Совет мира» по Газе, американский лидер Дональд Трамп пытается создать альтернативу существующим международным форматам. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет — они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», — отметил эксперт.

Он также допустил, что Трамп хочет на новой площадке апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках.

19 января стало известно, что Путин получил от Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе. О его формировании президент США объявил несколькими днями ранее. Газета Financial Times назвала приглашение знаком того, что глава Белого дома стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

