Новости политики

СМИ сообщили о грядущих переговорах по Гренландии

Bloomberg: главы МИД Дании и Гренландии проведут переговоры с Рубио
Высокопоставленные дипломаты Дании и Гренландии в середине января проведут в Вашингтоне переговоры с США, а также параллельные обсуждения с Германией. Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что 12 января министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудят тему Гренландии и роль НАТО в обеспечении стабильности в регионе.

Также датская телекомпания TV2 со ссылкой на календарь Государственного департамента США сообщила, что 14 января Рубио встретится с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и его министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотсфельдт. При этом в расписании Госдепа США указано, что расписание еще может поменяться. А МИД Дании отказался комментировать сообщения о переговорах.

«Сейчас над этим работают министры иностранных дел. Министр иностранных дел Германии сегодня находится в Вашингтоне для переговоров и также обсудит этот вопрос. Мы очень подробно обсуждаем с правительством Дании, как мы можем улучшить ситуацию с безопасностью в Гренландии», — цитирует Bloomberg канцлера Германии Фридриха Мерца.

Источники пишут, что Германия предложит создать совместную миссию НАТО под названием «Арктический страж» для защиты арктического региона.

Кроме того, телеканал TV2 сообщает и о том, что 16 января группа американских сенаторов встретится с комитетами по внешней политике и по Гренландии датского парламента в Копенгагене. Ко встрече должна присоединиться сенатор США от штата Аляска, республиканец Лиза Меркауски.

А еще премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также планирует посетить Копенгаген 15 января, сообщает Bloomberg.

Напомним, что в январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить контроль над островом Гренландия, который принадлежит Дании.

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен ответил, что атака на Гренландию будет равнозначна нападению на Данию, а премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен потребовал от США перестать фантазировать о захвате острова. Также премьер-министр Дании Мете Фредериксен призвала Трампа прекратить обсуждение аннексии Гренландии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас подчеркнула, что НАТО в силах «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. Также СМИ сообщали о том, что Германия и Британия могут решиться отправить свои войска в Гренландию.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о незаконной оккупации Гренландии Данией

