На Западе назвали главный вызов для Европы в 2026 году

Главным экзистенциальным вызовом 2026 года для Европы станут отношения с США. Для ЕС закончился «перерыв в истории» и теперь должен будет выживать в изменившемся мире. Об этом написал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в колонке для европейского издания Politico.

По его словам, с наступлением 2026 года «Европа находится в осаде».

«Внешнее давление со стороны России на Украину усиливается, Китай подрывает промышленную базу ЕС, а США угрозами аннексировать территорию союзника по НАТО подрывают правила ЕС, которые кажутся все более устаревшими в прагматичном и менее склонном к сотрудничеству мире», — написал он.

По словам Рахмана, в 2026 году будет только усугубляться «неуклонное размывание норм, на которые привыкла полагаться Европа».

В отношениях с США для ЕС наилучшим возможным результатом будет «продолжение ситуативной дипломатии» и взаимовыгодного сотрудничества, написал он. Однако если в отношениях «возникнут новые угрозы» (например, атака США на Гренландию), то «этот баланс может оказаться невозможным», считает эксперт.

Также европейским политиком «придется публично игнорировать поддержку Вашингтоном крайне правых партий», которая прописана в новой стратегии нацбезопасности США, но при этом «в частном порядке делать все возможное», чтобы противостоять им на выборах, отметил Рахман.

«Опустошение политического центра Европы назревало уже десять лет. Но Франция, Германия и Великобритания вошли в 2026 год со слабыми, непопулярными правительствами, осажденными популистскими правыми и левыми, а также администрацией США, которая желает их краха. Хотя ни в одной из стран не запланированы всеобщие выборы, все три рискуют в лучшем случае парализоваться, а в худшем — дестабилизироваться», — подчеркнул он.

Рахман отметил, что уже ясно, что «перерыв в истории», отмеченный «Американским миром», сотрудничеством и интеграцией после Второй мировой войны, «официально подошел к концу». И в дальнейшем значение Европы будет определяться реакцией на российскую угрозу, влиянием на дипломатию по Украине и способностью «повышать конкурентноспособность, одновременно справляясь с растущим влиянием крайне правых и противодействуя экзистенциальным угрозам своей экономике и безопасности, исходящим от России, Китая и США». Все это «определит, сможет ли Европа выжить», считает автор.

5 декабря 2025 года Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США, в которой американцы обвинили Европу в цензуре, бесконтрольной миграции и «подрыве демократических процессов». Европейские политики документ раскритиковали. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «эпоха Pax Americana для Европы закончилась, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США лучше обратить внимание на Россию.

Также в январе Трамп президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о намерении получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность страны. Кая Каллас ответила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии.

Ранее в Британии обвинили Трампа во лжи.