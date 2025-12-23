Европейских лидеров шокировало отношение Трампа к ЕС

Европейские лидеры оказались шокированы новой Стратегией нацбезопасности США и курсом администрации Трампа по отношению к ЕС. Об этом изданию Politico рассказала старший научный сотрудник Центра по изучению США и Европы при Брукингском институте Констанце Штельценмюллер.

По ее словам, новая стратегия нацбезопасности США стала «переломным моментом по обе стороны Атлантики», который «навсегда изменил» стратегию Европы в отношении США.

«Не следует недооценивать, насколько шокирующей для европейских лидеров и общественности стала глава о Европе в Стратегии национальной безопасности, а также заявление, что администрация Трампа считает Европу и ее политиков ненадежными союзниками и выступает против них со враждебной позиции», — подчеркнула она.

По словам эксперта, также для многих стран Европы, уверенных в безопасности двухсторонних отношений с США, стало «сокрушительным ударом» стремление Трампа включить Гренландию в состав Штатов. Поэтому Штельценмюллер уверена, что в 2026 году отношения ЕС и США могут еще сильнее ухудшиться.

«К 2026 году нам нужно собраться с силами и подготовиться к худшему сценарию по всем пунктам. У нас есть очевидные уязвимости, и они будут использованы», — подчеркнула Штельценмюллер.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США, в которой Европу обвинили в цензуре, неконтролируемой миграции и «подрыве демократических процессов». Европейские чиновники документ раскритиковали. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц написал о том, что для Европы закончилась эпоха «американского мира», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США перенести внимание с Европы на Россию.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd отметил, что США хочет видеть Европу «сильной и процветающей».

