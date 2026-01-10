Буданов пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК

Буданов: коррупция в ТЦК влияет на обороноспособность Украины

Новый глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов в своем Telegram-канале пожаловался на коррупцию и злоупотребление служебными обязанностями в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, украинские отделения военкоматов).

Он отметил, что злоупотребление служебными обязанностями и подрыв военной дисциплины недопустимы.

«Мы изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения», — добавил Буданов.

2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой офиса президента вместо уволенного из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Западные СМИ написали, что назначением президент Украины ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах, а также указали, что Буданов может стать «ценным активом» на переговорах по мирному урегулированию конфликта.

Также Зеленский подписал указ, которым включил Буданова в состав ставки верховного главнокомандующего республики.

