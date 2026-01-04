Размер шрифта
СМИ оценили роль Буданова в российско-украинских переговорах

WP: позиция Буданова по переговорам Россия-Украина более реалистичная и трезвая
V_Zelenskiy_official/Telegram

Новый глава офиса президента Украины Кирилл Буданов является более «реалистичным и трезвым» в вопросе мирных переговоров, чем Андрей Ермак. Об этом пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на бывшего чиновника администрации президента США Дональда Трампа, который работал по вопросам России и Украины.

«Несмотря на репутацию агрессивного и жесткого человека, Буданов сыграл тихую, но важную роль в мирных переговорах в начале 2025 года», — полагает собеседник издания, а это резко контрастирует с позицией бывшего главы ОП Андрея Ермака, который критиковал американских коллег вместо того, чтобы отстаивать позицию Украины.

Именно поэтому, по словам экс-чиновника, Буданов — это один из тех людей, «которого уважают разные стороны в администрации Трампа».

2 января Зеленский предложил главе главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Буданову возглавить свой офис вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. Глава украинской разведки согласился занять пост и заявил, что для него честь и ответственность «в историческое время для Украины» заняться вопросами стратегической безопасности.

Ранее в Италии раскрыли возможную реакцию Трампа на назначение Буданова.

