Президент Колумбии заявил, что Трамп входит в «клан педофилов»

Президент Колумбии Петро: Трамп состоит в «клане педофилов»
Президент Колумбии Густаво Петро считает, что его американский коллега Дональд Трамп состоит в «клане педофилов». Об этом лидер южноамериканского государства заявил на канале Viory.

«Клан педофилов хочет уничтожить нашу демократию. Чтобы список Эпштейна не был обнародован, они посылают военные корабли убивать рыбаков и угрожают нашему соседу (Венесуэле — «Газета.Ru») вторжением из-за его нефти», — сказал глава Колумбии.

Накануне Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро посоветовал Петро быть осторожнее.

23 декабря Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида потребовал от Густаво Петро пресечь наркопроизводство в стране. По словам президента США, Вашингтону известно о местонахождении трех крупных точек, где производят кокаин, и Петро «лучше закрыть их быстро».

Ранее в ФРГ заявили, что действия США в Венесуэле ослабляют аргументы по Украине.

