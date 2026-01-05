Си Цзиньпин призвал соблюдать международное право после атаки США на Венесуэлу

Политика одностороннего запугивания серьезно подорвала международный порядок. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

«Современный мир претерпевает перемены и потрясения, а одностороннее запугивание серьезно подрывает международный порядок. Все страны должны уважать путь развития, избранный народами других стран, и соблюдать международное право, а также цели и принципы Устава ООН. Крупные государства должны играть ведущую роль в этом процессе», — отметил Си Цзиньпин.

3 января 2026 года США нанесли серию ударов по Венесуэле и взяли под арест президента страны Николаса Мадуро с женой. В США его будут судить за руководство наркокартелем.

МИД КНР резко осудил атаку США и подчеркнул, что такие «гегемонистские действия» угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне. Также ведомство потребовало от США немедленно освободить Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Венесуэле не скажется на его отношениях с Си Цзиньпином.

Ранее в КНР рассказали о причинах атаки США на Венесуэлу.