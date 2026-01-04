В КНР рассказали о причинах атаки США на Венесуэлу

Соединенные Штаты атаковали Каракас из-за желания восстановить гегемонию в Западном полушарии. Об этом заявил изданию «Гуаньча» директор исследовательского института внешней политики Шанхайского института международных исследований Ню Хайбинь.

«Я считаю, что основной замысел отражен в обновленной стратегии национальной безопасности США - это восстановление американской гегемонии в Западном полушарии», — сказал он.

Также, по мнению эксперта, контроль над нефтяными ресурсами также является одной из целей удара. Однако она — не основная.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Впоследствии Трамп также опубликовал фото венесуэльского лидера на борту корабля США — задержанного политика доставят в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее CBS опубликовал снимки последствий ударов США по Венесуэле.