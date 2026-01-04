Размер шрифта
Власти КНР потребовали от США немедленно освободить Мадуро

МИД КНР потребовал освободить президента Венесуэлы Мадуро
Paul Mauro/X

МИД КНР потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Об этом сообщает ТАСС.

Китайские дипломаты также потребовали обеспечить им безопасность.

«Китайская сторона призывает американскую сторону <...> немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров», — говорится в сообщении министерства.

Накануне в МИД КНР заявили, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы.

В МИД подчеркнули, что подобные «гегемонистские действия» угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Пекин призвал Вашингтон соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее МИД России сделал заявление после ударов США по Венесуэле.

