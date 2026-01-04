Размер шрифта
США потребовали от нефтяных компаний инвестиций в Венесуэлу

Politico: США требуют нефтяной бизнес инвестировать в Венесуэлу ради компенсаций
Администрация президента США Дональда Трампа требует от нефтяных компаний крупных денежных вливаний в Венесуэлу, если они хотят получить компенсации за свои активы, которые были изъяты в латиноамериканской стране. Об этом пишет Politico.

«Если нефтяные компании хотят компенсацию за свои буровые вышки, трубопроводы и другую собственность, изъятую властями Венесуэлы, они должны быть готовы вложиться в восстановление отрасли», — пишет издание, со ссылкой на американских чиновников.

При этом, как пишет Politico, подобные заявления вызывают опасения у представителей нефтяной отрасли и они пока не видят возможностей для проведения восстановительных работ на месторождениях Венесуэлы из-за неопределенности с будущим руководством страны, а также вопросов безопасности сотрудников и оборудования.

Накануне Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу — «восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны». По его словам, нефтяная отрасль латиноамериканской республики долгое время находилась в упадке, а уровень добычи был крайне низок по сравнению с тем, каким он может быть.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп позднее заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро.

Ранее в Госдуме заявили, что причиной нападения США на Венесуэлу стала нефть.

