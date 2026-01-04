Размер шрифта
Новости политики

СМИ узнали о шансе Мадуро попасть в «звездный» изолятор в Нью-Йорке

Sun: Мадуро может попасть в изолятор, где сидели пособница Эпштейна и Пи Дидди

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может попасть в США в тот же изолятор, где содержались американский рэпер и продюсер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) и сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, пишет The Sun.

Газета сообщает, что в разное время в этом изоляторе также находились мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Коротышка или Эль Чапо, Ар Келли и основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

Издание добавляет, что пока неясно, останется ли политик в изоляторе.

Накануне США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его жену. Их уже доставили в Нью-Йорк — там Мадуро предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер руководил картелем Cartel de los Soles.

Теперь же, по словам главы Белого дома, Мадуро «больше не президент», а управлять республикой «до передачи власти» будут США. В ответ вице-президент Делси Родригес заявила, что Венесуэла «не будет ничьей колонией». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Зеленский отреагировал на захват Мадуро.

