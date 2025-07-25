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Трамп рассказал о праве помиловать сообщницу Эпштейна

Трамп: мне разрешено помиловать осужденную на 20 лет сообщницу Эпштейна Максвелл
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Today/YouTube

Президент США Дональд Трамп сообщил, что имеет право помиловать Гислейн Максвелл, отбывающую в тюрьме 20-летний срок за поиск детей для скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне разрешено сделать это, но это то, о чем я не думал», — сказал американский лидер в ходе брифинга.

Максвелл отбывает срок в федеральной тюрьме в Таллахасси. Во время своего первого президентского срока Трамп подтвердил знакомство с ней и пожелал ей «всего наилучшего».

8 июля издание Mirror писало о том, что президент США опасается того, что его знакомая Максвелл раскроет подробности связи американского лидера с финансистом. В публикации отмечалось, что Максвелл и Трамп были приятелями, их часто видели вместе на светских мероприятиях в 1990-х и 2000-х годах. Издание подчеркивает, что сам президент США признавал факт знакомства с Максвелл.

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп два десятилетия назад отправил педофилу Джеффри Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США узнали, что Билл Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем.

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