Маск считает, что Байден помилует основателя криптобиржи FTX

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будет в шоке, если действующий президент США Джо Байден не помилует основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом он написал в соцсети X.

«Я буду в шоке, если этого не произойдет», — подчеркнул Маск.

Так он прокомментировал публикацию, в которой говорится о том, что второй по величине донор Демократической партии может получить досрочное помилование от Байдена.

FTX в июне 2023 года подала в суд на своего основателя и трех бывших топ-менеджеров, обвинив их в присвоении более $1 млрд. Представители криптобиржи утверждали, что Бэнкман-Фрид вместе с сообщниками забрали деньги в месяцы, предшествовавшие банкротству компании в ноябре 2022 года. Основателя криптобиржи приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

Прокуроры посчитали, что бизнесмен планировал пожертвовать средства влиятельным конгрессменам и договориться с ними о принятии выгодного для FTX закона. Газета The Washington Post, в свою очередь, сообщила о намерении мужчины построить бункер на острове Науру.

Ранее в США осудили основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance за преступления, связанные с денежными переводами.