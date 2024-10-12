Дочь Ар Келли рассказала, что он домогался ее в детстве

Дочь американского певца Ар Келли (R. Kelly) Буку Аби (настоящее имя Джоанн Келли) сообщила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отца, пишет The Rolling Stone.

Отмечается, что правда вскрылась благодаря документальному сериалу «Карма: путешествие дочери», где Буку Аби поделилась воспоминаниями. Она призналась, что сначала была слишком напугана, чтобы рассказать матери о том, что происходило, когда ей было восемь или девять лет.

«Он (Ар Келли. — «Газета.Ru») был всем для меня. Долгое время я даже не хотела верить, что это произошло. Я не думала, что он мог сделать что-то подобное со мной, даже если он был плохим человеком», — сказала Буку Аби.

Она утверждает, что в 10 лет проснулась от того, что отец ее «трогал», и притворилась спящей. После этого Буку Аби рассказала матери о случившемся, и ее с братом и сестрой больше не отправляли к отцу (Ар Келли развелся с их матерью).

Адвокат певца Дженнифер Бонджин считает обвинения Буку Аби недостоверными. Она отметила, что создатели сериала не обращались к Ар Келли, чтобы «опровергнуть эти оскорбительные заявления». Бонджин упомянула, что бывшая жена выдвигала против певца такое же обвинение много лет назад, после чего Департамент по делам детей и семьи штата Иллинойс провел расследование и счел ее утверждения необоснованными.

В июне 2022-го суд приговорил Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2008 году музыкант уже представал перед судом в Иллинойсе по обвинению в распространении детской порнографии, но был оправдан. В начале 2000-х ему удалось урегулировать несколько дел по обвинению в сексуальной связи с подростками.

Ранее экс-менеджера Ар Келли приговорили к 20 месяцам тюрьмы за преследование жертвы певца.