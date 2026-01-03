«США знают, что делать дальше»: Зеленский отреагировал на захват Мадуро

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку США на Венесуэлу и захват президента республики Николаса Мадуро. Видео публикует издание «Страна.ua».

«Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — сказал Зеленский.

Украинская газета сделала вывод, что таким образом глава государства намекает на российского коллегу Владимира Путина.

До этого США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро и его жену. Их доставили на американский корабль, который привезет супругов в Нью-Йорк — там политику предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что венесуэльский лидер руководил картелем Cartel de los Soles. Теперь же, по словам главы Белого дома, Мадуро «больше не президент», а управлять Венесуэлой «до передачи власти» будут Соединенные Штаты. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

