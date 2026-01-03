В Совфеде заявили, что не вся Европа хочет войны с Россией

Пушков: далеко не вся Европа одержима Украиной и подготовкой к войне с Россией

Победа евроскептических и антивоенных партий на выборах в Чехии говорит о том, что далеко не вся Европа одержима Украиной и подготовкой к войне с Россией. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков прокомментировал высказывание премьера Чехии Андрея Бабиша, который в разговоре с местным изданием Deník рассказал, что «Россию невозможно победить на поле боя».

«Редкие для Европы здравые суждения из Праги. Были прогнозы, что после победы партии евроскептика и миллиардера Бабиша на выборах он смягчит свою риторику, направленную против продолжения войны на Украине. Пока, однако, этого не происходит. Более того: Бабиш, как и Орбан, по-прежнему скептически настроен и в отношении приема Украины в ЕС», — отметил он.

Выборы в Палату депутатов Чехии состоялись в октябре 2025 года. Большинство мест по их результатам получило движение ANO 2011, которое возглавляет Андрей Бабиш. В декабре в стране было назначено правительство премьер-министра Бабиша.

В новогоднем обращении к гражданам Чехии спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура выступил против оказания финансовой поддержки Украины и отметил, что Прага должна «выйти из брюссельского поезда», который несется «к Третьей мировой войне». Он также обвинил «украинских воров», связанных с «хунтой Зеленского», в получении выгоды от боевых действий.

Посол Украины в Чехии Василий Зварич посчитал слова Окамуры «оскорбительными» и призвал власти и гражданское общество Чехии дать им «надлежащую оценку». Спикер украинской Рады Руслан Стефанчук также раскритиковал позицию Окамуры.

Также чешская оппозиция выступила за смещение Окамура с его поста. А президент Чехии Петр Павел обеспокоился заявлением Окамуры и пообещал обсудить его с правительством.

Ранее глава МИД Украины поддержал посла в конфликте с чешским парламентарием.