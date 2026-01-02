Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура в новогоднем обращении к гражданам Чехии выступил против финансирования страной ВСУ. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Окамура отметил, что нельзя за деньги чешских пенсионеров, инвалидов и семей с детьми «покупать оружие» и направлять его на поддержку «совершенно бессмысленного конфликта». По его словам, «абсурдно» помогать другим странам и давать им деньги «сверх нормы», когда Чехия «явно не может позаботиться даже о собственных людях».

«Нельзя деньги чешских граждан раздавать иностранцам просто потому, что этого хочет агитирующая за войну пропаганда. <…> Верю, что наша республика выйдет из брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения американского правительства, движется к Третьей мировой войне», — отметил он.

Окамура подчеркнул, что производство и продажа оружия в долгосрочной перспективе «не прокормит» Чехию — «тем более, если Европа планирует производить его в долг, который берет сама у себя». По его словам, самую большую выгоду от конфликта на Украине получают западные фирмы и правительства, а также «украинские воры», приближенные к «хунте Зеленского», которые «устанавливают себе унитазы из золота».

«Пусть крадут, но уже не за наш счет, и пусть такой страны не будет в Евросоюзе», — подчеркнул спикер.

Также в обращении он пожелал скорейшего наступления мира для Украины и отметил, что новый кабинет министров республики будет проводить прагматичную политику, а Чехия будет иметь «равноправные отношения со всеми странами».

19 декабря лидеры ЕС решили выдать Украине кредит на €90 млрд за счет бюджета Евросоюза, а не за счет замороженных российских активов. При этом Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа. Издание Financial Times со ссылкой на европейского чиновника писало, что ЕС собирается заставить эти государства политически «заплатить» за отказ помогать Киеву.

