Президент Чехии обеспокоился заявлением парламентария о помощи Украине

Президент Чехии Петр Павел обсудит с правительством страны заявление спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, который выступил против финансирования Украины. Об этом Петр Павел заявил на своей странице в соцсети X.

«Заявление спикера Палаты депутатов, третьего по значимости конституционного должностного лица, вызывает обеспокоенность не только среди наших граждан, но и за рубежом, среди наших союзников и партнеров. Я обсужу это на следующей встрече с премьер-министром коалиционного правительства и на совещании конституционных должностных лиц», — отметил Петр Павел.

Также он подчеркнул, что координация внешней политики и политики безопасности «является основой нашего доверия как партнера».

В новогоднем обращении к гражданам Чехии спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура высказался против оказания помощи Украины и отметил, что Чехии необходимо «выйти из брюссельского поезда», который «движется к Третьей мировой войне». По его словам, конфликт на Украине выгоден западным фирмам и правительству, а также «украинским ворам», приближенным к «хунте Зеленского».

Посол Украины в Чехии Василий Зварич отреагировал на слова Окамуры, назвав их «оскорбительными» и «полными ненависти». Также он понадеялся, что чешские власти и гражданское общество дадут «надлежащую оценку» заявлениям Окамуры. Спикер украинской Рады Руслан Стефанчук также резко раскритиковал Окамуру за его слова.

Кроме того, оппозиционные партии Чехии запустили подготовку к голосованию, чтобы лишить Окамуру поста спикера. А глава МИД Чехии Петр Марцинка, напротив, назвал неуместным то, что посол Украины дал публичную оценку заявлениям спикера.

Ранее в чешском МИД спрогнозировали скорый мир на Украине.

