Спикер Рады оскорбил чешского политика из-за призыва прекратить военную помощь Украине

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) резко раскритиковал председателя нижней палаты парламента Чехии Томио Окамуру за его призыв прекратить военную помощь Киеву.

Стефанчук назвал новогоднее обращение чешского политика примером «необразованности, манипуляций и цинизма».

«В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам», — написал Стефанчук.

Томио Окамура в новогоднем обращении высказался против траты средств чешских налогоплательщиков на финансирование конфликта на Украине и выразил надежду на более прагматичную политику нового правительства страны. Окамура отметил, что нельзя за деньги чешских пенсионеров, инвалидов и семей с детьми «покупать оружие» и направлять его на поддержку «совершенно бессмысленного конфликта». По его словам, «абсурдно» помогать другим странам и давать им деньги «сверх нормы», когда Чехия «явно не может позаботиться даже о собственных людях».

