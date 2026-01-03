Размер шрифта
В Каракасе заметили бронетехнику армии Венесуэлы

RT: в Каракасе заметили бронетехнику ВС Венесуэлы около президентского дворца
Telegram-канал «RT на русском»

В Каракасе заметили бронетехнику Вооруженных сил Венесуэлы около президентского дворца. Об этом сообщает RT, ссылаясь на местные СМИ.

«Пишут, что это район дворца Мирафлорес — официальной резиденции президента», — сказано в посте.

Как сообщало 3 января агентство Associated Press, в столице Венесуэлы, Каракасе произошло как минимум семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

До этого Reuters, ссылаясь на очевидцев, сообщало, что в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки в рано утром. При этом подробности причин инцидента и последствия для инфраструктуры пока не уточняются.

Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом, как писала газета New York Times, разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.

