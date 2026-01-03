Посол РФ в Венесуэле рассказал об ударах по Каракасу

ТАСС: посольство РФ в Каракасе не повреждено в результате ударов

Посольство России в Каракасе не получило повреждений в результате ударов по столице. Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в беседе с ТАСС.

«В два часа ночи были слышны взрывы, посольство не пострадало, по районам, расположенным неподалеку от посольства, удары не наносились», — сказал он.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.