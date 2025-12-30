Песков: ВС РФ знают, чем, как и когда отвечать на атаки ВСУ

Российские военные знают, чем, как и когда отвечать на удары украинской армии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции президента РФ Владимира Путина.

«Что касается военных последствий, наши военные знают, как, чем и когда отвечать», — сказал представитель Кремля.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 беспилотного летательного аппарата дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

При этом бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович со ссылкой на западные источники заявил, что Киев якобы пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.