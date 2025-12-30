В МИД РФ пообещали недипломатический ответ на атаку Украины на резиденцию Путина

Захарова: ответ РФ на атаку БПЛА на резиденцию Путина не будет дипломатическим

Ответ России на атаку Украины на государственную резиденцию президента Владимира Путина не будет дипломатическим. Об этом в эфире телеканала «Соловьев LIVE» заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Пусть Киев не надеется», — сказала дипломат.

29 декабря украинские военные попытались нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области. По данным министерства обороны России, всего средства противовоздушной обороны сбили 91 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Комментируя ситуацию, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что действия Киева не останутся без ответа со стороны Москвы.

Позднее издание «Страна.ua» написало, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к атаке на резиденцию Владимира Путина. Как рассказал бывший советник офиса главы Украины Алексей Арестович, сославшись на собственные западные источники, беспилотники якобы должны были нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в Государственной думе РФ оценили отказ Украины признать ответственность за атаку на резиденцию Путина.