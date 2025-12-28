Украине нужно «решить проблему с человеческим ресурсом» и отправить на фронт мужчин и женщин, которые уклоняются от армии. Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Espreso.

«Нужно решить проблему с людскими ресурсами. Слишком много украинских солдат дезертируют, так как не доверяют своему командованию. На Украине слишком много мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но их там нет, они выехали из страны или уклоняются», — отметил бывший генерал.

По словам Ходжеса, на Украине нужно назначить новое руководство ВСУ, которое было бы «прогрессивным» и «современным». Также для улучшения своего положения Киеву необходимо грамотно использовать новые технологии, отметил он. Также экс-генерал понадеялся, что Запад будет активнее инвестировать в оборонную промышленность Украины.

Газета The Times написала, что в 2026 году украинская армия может столкнуться с недостатком финансирования, людских ресурсов и «оптимизма». Издание отметило, что Киеву будет непросто найти достаточное количество солдат, которые обеспечат безопасность на линии фронта протяженностью 1,2 тысячи километров. Проблема с людскими ресурсами возникла у ВСУ из-за бегства призывников и страны и дезертирства, написала The Times. Так, по информации ТАСС, из ВСУ в 2025 году дезертировали или ушли в «самоволку» более 200 тысяч военнослужащих.

Ранее на Украине назвали причины дезертирства в ВСУ.