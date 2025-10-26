На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, когда может закончиться СВО

Депутат Колесник: СВО может завершиться в любой момент, приемлемый для России
Станислав Красильников/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) может закончиться в любой момент, но когда это будет приемлемо для Российской Федерации. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал депутат Государственной думы Андрей Колесник, комментируя заявление главного раввина города Днепра (бывший Днепропетровск) Шмуэля Каминецкого о возможных сроках завершения украинского конфликта.

По словам депутата, точной даты окончания спецоперации «нет и быть не может».

«Во-вторых, дата окончания войны будет в момент, приемлемый для России. Раввин предполагает, а Россия располагает», — сказал парламентарий.

7 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российской армией.

Также глава государства сказал, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.

