Путин поблагодарил российских законодателей за работу по поддержке ветеранов СВО

Путин поблагодарил Совфед за работу по поддержке участников СВО и их семей

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за работу по поддержке участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу поблагодарить вас за работу, за неизменное внимание к нашим героям, участникам боевых действий, их семьям», — сказал глава государства на пленарном заседании верхней палаты.

17 декабря Путин заявил, что испытывает гордость за участников СВО, которые «стоят на страже России, защищают безопасность страны и ее граждан». Российский лидер поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

19 декабря в ходе прямой линии президент России отметил, что участники спецоперации обладают значительным потенциалом для работы в гражданской сфере. Путин также подчеркнул, что государство обязано оказывать поддержку тем, кто желает применить свой опыт и навыки в гражданской службе.

Ранее в Кремле рассказали, планирует ли Путин встречаться с участниками СВО перед Новым годом.