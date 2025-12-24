На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поблагодарил российских законодателей за работу по поддержке ветеранов СВО

Путин поблагодарил Совфед за работу по поддержке участников СВО и их семей
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за работу по поддержке участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу поблагодарить вас за работу, за неизменное внимание к нашим героям, участникам боевых действий, их семьям», — сказал глава государства на пленарном заседании верхней палаты.

17 декабря Путин заявил, что испытывает гордость за участников СВО, которые «стоят на страже России, защищают безопасность страны и ее граждан». Российский лидер поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

19 декабря в ходе прямой линии президент России отметил, что участники спецоперации обладают значительным потенциалом для работы в гражданской сфере. Путин также подчеркнул, что государство обязано оказывать поддержку тем, кто желает применить свой опыт и навыки в гражданской службе.

Ранее в Кремле рассказали, планирует ли Путин встречаться с участниками СВО перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами