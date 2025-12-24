Путин прибыл в Дом правительства России

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом правительства в Москве, там он проводит предновогоднюю встречу с кабинетом министров, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Традиционно в конце декабря глава российского государства обсуждает с кабинетом министров итоги уходящего года и задачи на следующий, поздравляет членов правительства с наступающими праздниками.

24 декабря Путин поблагодарил Совет Федерации за работу по поддержке участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей. Он также назвал хорошей работу российского парламента.

До этого Владимир Путин провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. В ходе беседы он обратил внимание, что работа нижней палаты парламента страны в эту осеннюю сессию была «боевой» и весьма результативной.

23 декабря Володин передал депутатам слова благодарности от Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года. Также он рассказал, что глава государства пожелал членам Государственной думы успехов в работе в следующем году.

Ранее в партии «Единая Россия» подвели итоги работы в осеннюю сессию.