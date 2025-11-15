УП: обвиняемый в коррупции Тимур Миндич выехал из Украины на премиум-такси

Соратник украинского лидера Владимира Зеленского Тимур Миндич, обвиняемый в коррупции, сбежал с Украины на такси премиум-класса. Об этом сообщает украинская газета «Украинская правда».

«Миндич выехал из Украины в 2:09 ночи 10 ноября, пересекая украинскую границу в направлении Польши на автомобиле Mercedes-Benz S-350», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает газета, машина принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку, который является руководителем и владельцем компании «ТаймЛюкс».

Эта компания предлагает перевозки премиум-класса в Польшу, Молдавию и Румынию. По данным «Украинской правды», в рекламных роликах «ТаймЛюкс» обещает «быстрое пересечение границы», «полное сопровождение» и «индивидуальные маршруты под пожелания клиента».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

