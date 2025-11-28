Глава Офиса президента Украины Ермак подал в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении в Telegram-канале.

«Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — сообщил Зеленский.

Соответствующий указ уже опубликован.

28 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили, что проводят обыски у Андрея Ермака. Обыски стали продолжением громкого коррупционного скандала, связанного с расследованием фактов коррупции в сфере энергетики.

Как сообщали в НАБУ, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

По мнению нардепа Алексея Гончаренко, глава офиса президента Украины отдавал приказы следить за сотрудниками антикоррупционных органов Украины и участвовал в коррупционных схемах Миндича.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, что Зеленский отправит Ермака в отставку ради сохранения своей власти.