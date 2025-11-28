На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Офиса президента Украины Ермак подал в отставку

Зеленский сообщил об отставке главы Офиса президента Украины Ермака
true
true
true

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении в Telegram-канале.

«Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — сообщил Зеленский.

Соответствующий указ уже опубликован.

28 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили, что проводят обыски у Андрея Ермака. Обыски стали продолжением громкого коррупционного скандала, связанного с расследованием фактов коррупции в сфере энергетики.

Как сообщали в НАБУ, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

По мнению нардепа Алексея Гончаренко, глава офиса президента Украины отдавал приказы следить за сотрудниками антикоррупционных органов Украины и участвовал в коррупционных схемах Миндича.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, что Зеленский отправит Ермака в отставку ради сохранения своей власти.

