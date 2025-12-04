В Индии раскрыли, кто может встретить Путина в аэропорту Нью-Дели

India Today: Путина в аэропорту Нью-Дели встретят Моди и танцовщицы

Президента России Владимира Путина по прибытии в Индию может лично встретить премьер-министр страны Нарендра Моди. Об этом сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники.

Визит начнется в четверг и продлится два дня. На авиабазе Палам близ Нью-Дели подготовили традиционную танцевальную программу для встречи российского лидера.

«Скорее всего, премьер-министр Моди будет в аэропорту, чтобы лично поприветствовать Путина», — передаёт телеканал.

Официальный визит Владимира Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. Глава государства должен встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму и Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Тем временем плакаты с фотографиями Путина и Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели.

Ранее сообщалось, что Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки.