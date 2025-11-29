Стали известны подробности об атаке на танкер Virat у берегов Турции

Капитан турецкого танкера Virat сообщал об атаке беспилотников на судно. Об этом заявил глава Минтранса страны Абдюлькадир Уралоглу, передает ТАСС.

По его словам, точная причина инцидента на данный момент не установлена.

«На судне Virat произошел взрыв, либо это была атака. Возможно, позже это будет выяснено, но пока причина изучается. Капитан танкера, запрашивая у нас помощь, сообщил, что была совершена атака с помощью беспилотника», — заявил Уралоглу.

Он добавил, что пожара на судне не было. Представитель ведомства отметил, что на место инцидента сразу направили катера береговой охраны. Уралоглу допустил, что из-за нештатной ситуации танкер отбуксируют в ближайший порт.

До этого телеканал NTV со ссылкой на источники писал, что танкер под флагом Гамбии снова подвергся атаке с использованием дронов у берегов Турции. Судно получило повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки беспилотных морских аппаратов.

28 ноября Минтранс Турции сообщал о пожарах на танкерах. По его данным, речь идет о суднах Kairos и Virat под флагом Гамбии.

Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. Танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине. Все 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

