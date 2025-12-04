На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал, какое впечатление сложилось у Уиткоффа и Кушнера на встрече с Путиным

Трамп: Уиткофф и Кушнер верят в желание Путина закончить конфликт на Украине
Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сообщил в Белом доме, что на встрече в Кремле у его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера «сложилось впечатление» о желании российского лидера Владимира Путина положить конец боевым действиям на Украине.

Американский политик отметил, что не способен предвидеть результаты переговоров.

«Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», — сказал Трамп.

При этом он счел встречу в Кремле «хорошей».

Пятичасовые переговоры, которые прошли поздно вечером 2 декабря между Путиным, Уиткоффом и Кушнером, закончились без значительных успехов. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остался территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

После этого делегация Соединенных Штатов отменила якобы планировавшуюся встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Какие дальнейшие шаги предпримут Москва и Вашингтон и почему контакты между американцами и украинцами были отменены — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о любви спецпосланника Трампа к одному русскому блюду.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
