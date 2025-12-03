«Удалили Зеленского из уравнения». Чего ждать после встречи Уиткоффа и Путина?

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), cпециальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (на втором плане) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 2 декабря 2025 года

Песков заявил, что слова Рубио о предмете спора по Украине не являются вбросом

Переговоры, которые прошли поздно вечером 2 декабря, между президентом России Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером закончились без значительных успехов. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану, а американская делегация отменила якобы планировавшуюся встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Какие дальнейшие шаги предпримут Москва и Вашингтон и почему контакты между американцами и украинцами были отменены — в материале «Газеты.Ru».

По итогам переговоров, состоявшихся в Кремле 2 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин не отверг американский план урегулирования конфликта на Украине.

«Вчера первый раз состоялся прямой обмен мнениями. Как было сказано: что-то приняли, что-то отметили неприемлемым. Формулировка, что российский лидер отверг американскую инициативу не будет правильной», — добавил Песков.

Официальный представитель Кремля также подтвердил слова госсекретаря США Марко Рубио о ключевом пункте разногласий.

В эфире телеканала Fox News госсекретарь США заявил, что «стороны стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года». Он уточнил, что главной проблемой остается вопрос об определении границ.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Украины», — сказал Рубио.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры «продуктивными». Главным камнем преткновения он назвал «территориальный вопрос», но отказался раскрывать подробности.

«Мы договорились с американскими коллегами, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров, беседа носила закрытый характер»,

— отметил помощник президента России.

Что дальше?

Переговоры стали еще одним шагом на пути к устойчивому миру, заявил в комментарии для «Газеты.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Встреча дала возможность подробно обсудить пути украинского урегулирования, так что поиск компромиссных решений продолжится. Российская сторона четко стоит на позициях обеспечения национальных интересов, и наши аргументы серьезно подкреплены продвижением ВС РФ на поле боя», — добавил депутат.

Теперь российской и американской стороне ееще предстоит несколько встреч по подготовке пунктов, которые войдут в финальный вариант текста мирного соглашения, и только потом может состояться встреча лидеров стран, уверен американист, политолог Александр Асафов.

«В ближайшем будущем предстоит целая череда встреч по подготовке позиций, которые войдут в финальный текст мирного соглашения. Только после этого могут состояться трехсторонние встречи. До тех пор продолжатся контакты в российско-американском формате. Впрочем, не исключаю, что возобновят и стамбульский трек в рамках работы подгрупп»,

— предположил американист в беседе с «Газетой.Ru».

Он уверен, что американцы и дальше будут поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта и попытаются оказывать некоторое давление на Киев.

«Цель Трампа очевидна, и пусть сейчас позиции пока далеки, каждая встреча должна их сближать. В результате я думаю с учетом реалий на земле и устранения первопричин конфликта появится текст, который будет принят Вашингтоном и Москвой, а киевский режим американцы заставят его принять», — сказал Асафов.

Эксперты при этом обратили внимание на то, что американские делегаты привезли в Россию еще некие четыре документа, помимо изначального плана из 28 пунктов. Российской стороне предстоит изучить все документы и подготовить ответы на них.

«Стало ясно, что быстрое решение кризиса в принципе невозможно. Стремление американской администрации решить вопрос «с наскока», как это было предпринято несколько раз, эффекта не имеет. Не совсем реалистичным выглядит и желание Белого дома решить все проблемы в одном «всеобъемлющем» плане, но я не исключаю, что общим итогом всех встреч может стать целая серия договоров», — добавила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

Она добавила , что состоявшаяся встреча в Кремле показала, что диалог между Россией и США продолжается и это действительно важно, так как в последние месяцы казалось, что американская администрация все же уступила давлению «коалиции желающих» и готова перейти к тактике максимального давления на Россию.

«С американской стороны продолжится серия челночной дипломатии и передачи реакций между сторонами. Европейцы и, конечно, сам Киев также в стороне не останутся. Я бы заметила их стремление сейчас воздействовать на Китай, в частности, это пытается сделать президент Франции Эммануэль Макрон. А тем временем высокий представитель Китая Ван И приезжает в Москву. И все это происходит на фоне опаснейшего обострения ситуации в Черном море, где могут быть весьма неожиданные повороты», — заключила Гафарова.

Исключим Европу и Зеленского

За несколько часов до встречи с Уиткоффом и Кушнером президент Путин обвинил европейских лидеров в попытках заблокировать предложенное США мирное соглашение, «выдвигая требования, абсолютно неприемлемые для России», и заявил, что европейские союзники Украины находятся «на стороне войны».

Встреча в Москве подтвердила, что основной диалог по решению украинского кризиса не будет идти в европейских столицах.

«Основной диалог идет по линии Москвы и Вашингтона. Как бы европейские столицы ни старались выдвигать «альтернативные планы», им не удается сорвать и торпедировать этот процесс», — пояснил депутат Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что контуры украинского мира будут определяться не брюссельской «партией войны», которая «отказывается признать провал антироссийской ставки на бандеровский режим».

По данным издания Axios после переговоров в Кремле американская делегация должна была направиться в Европу для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о ходе переговоров.

Сам Зеленский также заявлял, что рассчитывает поговорить с Уиткоффом и Кушнером после их встречи с Путиным.

«Мы получим определенные сигналы, и если эти сигналы сработают — если это будет честная игра с нашими партнерами — то, возможно, мы встретимся с американской делегацией очень скоро», — заявил Зеленский.

Однако этим планам не суждено было сбыться, так как после встречи в Москве американские переговорщики сразу направились в Соединенные Штаты. Официальных пояснений от сторон не поступало.

Учитывая, что Уиткофф и Кушнер не поехали на встречу с Зеленским, Соединенные Штаты как бы дают понять, что украинского лидера и Европу из переговорного процесса на время исключают. Таким мнением поделилась политолог Анастасия Гафарова.

«Стоит учитывать, что Уиткофф не вполне официальное лицо, не такое как Марко Рубио, например. То есть Уиткофф имеет относительную свободу дипломатии, не обремененную строгим протоколом ведомств. Поэтому отказавшись от встречи с Зеленским, Штаты дают четко понять, что лично Зеленского, из уравнения мирного урегулирования удаляют. По настоянию российской стороны, в легитимности Зеленскому отказано», — пояснила политолог.